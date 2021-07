L'émission "Grand bien vous fasse !" déclinée en revue

Ali Rebeihi donne la parole à des experts et axe le débat sur le bien-vivre ensemble. Il propose ainsi un parcours autour des liens qui nous unissent et tente de répondre aux interrogations qu’il soulève, le tout sur un ton bienveillant. Dans ce deuxième numéro, rles lecteurs retrouvent les chroniqueurs et experts de l’émission : Boris Cyrulnik, Belinda Cannone, Rebecca Shankland, Baptiste Beaulieu, Thierry Lhermitte... La revue de 144 pages propose, outre des reportages largement illustrés, des dossiers, des interviews et éclairages pour réfléchir, s'ouvrir et se divertir autour de sujets de société.

L'émission "Grand bien vous fasse !" est diffusée sur France Inter du lundi au vendredi de 10h à 11h.