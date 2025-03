Depuis sa création, la Semaine de la presse et des médias dans l’École s’appuie sur un réseau de partenaires issus du monde de l’audiovisuel, de la presse écrite et numérique, ainsi que des institutions éducatives et associatives. L’objectif est de garantir une diversité d’approches et d’expertises afin de donner aux élèves une vision élargie du monde médiatique. L’implication de ces acteurs permet également d’organiser des rencontres avec des journalistes et des professionnels de l’information.

En offrant un accès direct à des professionnels des médias et en favorisant l’expérimentation et l’analyse critique des contenus, cette semaine constitue un moment clé pour renforcer la culture médiatique des jeunes. Plus qu’un simple événement pédagogique, elle participe activement à la formation de citoyens éclairés, capables d’évaluer et d’interpréter les messages qui leur sont adressés.