L'écoute de podcasts en France sur la plateforme Acast durant la pandémie

Acast a pu étudier entre autres les comportements d'écoutes, le nombre moyen d'épisodes écoutés ou encore les tendances éditoriales des contenus hébergés en France par la plateforme entre janvier et mai 2020.

On peut ainsi observer une augmentation significative au niveau du nombre d'écoutes avec + 26% entre janvier et mi-mai passant de 15 millions d'écoutes mensuelles entre janvier et mi-mars à 19 millions d'écoutes mensuelles entre mi-mars et mi-mai en France sur la plateforme.