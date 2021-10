L’écoute de musique continue de progresser

68% recherchent des chansons spécifiques et 62 % écoutent plus d’une fois par semaine des playlists qu’ils ont créées eux-mêmes. Partout, les amateurs de musique apprécient la richesse et la diversité des styles de musique. Outre les genres populaires bien identifiés, plus de 300 autres ont été cités par au moins une personne, parmi les 43 000 interrogées, comme étant la musique qu’elle écoute habituellement, y compris le gqom (musique house sud -africaine), l’axé (musique brésilienne, originaire du Nordeste), et la chanson Hokkien (pop Taïwanaise), traduisant ainsi la pluralité et le foisonnement du paysage musical dont jouissent les fans du monde entier.