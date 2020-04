L’audio, largement dominé par la radio selon médiamétrie

Chaque jour, près de 8 internautes sur 10 écoutent un contenu audio et ils sont 97% à pratiquer cette activité chaque mois. Ce format accompagne les internautes tout au long de la journée, à domicile mais aussi en mobilité, avec deux moments phares : le matin entre 6h et 9h (64%) et l’après-midi entre 14h et 18h (63%).

Aux côtés d’un média radio, pilier de cet écosystème qui rassemble chaque mois plus de 9 internautes sur 10 et concentre plus de 60% du volume d’écoute au quotidien, le paysage audio s’étoffe.