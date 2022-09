L'audio digital retrouve sa dynamique d’avant crise

Avec 1.397 milliard d’impressions servies ce semestre, le média voit son volume d’impressions augmenter de + 40% en comparaison avec le 1er semestre 2021.

Dans le même temps, le développement du portefeuille d’annonceurs se poursuit : on décompte 642 annonceurs ce semestre, c’est presque le double du nombre d’intervenants présents au 1er semestre 2021 (+ 88%).

Côté annonceurs, les enseignes Lidl et Intermarché conservent leurs places sur le podium et Auchan dépasse E.Leclerc. Les leaders renforcent nettement leur présence et affichent de forts taux de croissance, à l’exception d’Intermarché et de Bouygues Telecom.