L'audience de la radio au Royaume-Uni

En moyenne, un auditeur britannique écoute 20.2 heures de radio en direct par semaine. En termes de portée, 37 millions d'adultes, soit plus des deux tiers de la population âgée de 15 ans ont écouté la radio via une plateforme numérique (DAB, DTV, en ligne ou une application) chaque semaine, soit 67%

de la population qui a un lien direct avec la radio numérique. Sur une semaine moyenne, l'écoute numérique représente 578 millions d'heures ; Le DAB représente 69% des heures d'écoute en numérique... 8% (DTV) et 24% (en ligne). Au Royaume-Uni, on écoute la radio au domicile (60%), en voiture (24%) et au travail (16%).

Rappelons que RAJAR est l'organisme officiel chargé de mesurer les audiences radio au Royaume-Uni. Il est détenu conjointement par la BBC et le Radiocentre pour le compte du secteur commercial.