L'audience de la radio à Mayotte

Tous les supports sont mesurés dans le cadre de l’étude d’audience de la radio à Mayotte mais seuls sont publiés les résultats des supports qui ont souscrit à l’étude au jour de parution, et dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2%. Il faut indiquer qu'à Mayotte, 1% d’audience cumulée en 2023 représente 1 862 personnes âgées de 13 ans et plus.

Quatre radios apparaissent dans ce classement : Mayotte La 1ère avec 41.5% (77 300 auditeurs), NRJ Mayotte avec 3.7% (6 900 auditeurs), EXO FM Mayotte avec 3.0% (5 600 auditeurs) et RMJ Africa avec 2.1% (3 900 auditeurs).