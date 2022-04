L'audience de la radio à Mayotte

À Mayotte, la radio enregistre une audience cumulée de 58.1% pour un total de 104 200 auditeurs et une DEA de 3h13 en mars 2022. La radio génère une audience moins important depuis près de 2 ans. En octobre 2020, la radio enregistré une audience cumulée de 63.9% pour un total de de 106 300 auditeurs et une DEA de 2h21. À Mayotte, un point d'audience correspond à 1 793 personnes de 13 ans et plus.

Malgré une audience ne baisse de près de 4 points versus octobre 2020, la radio publique Mayotte La 1ère est la station la plus écoutée avec 44.6 d'audience cumulée, 80 000 auditeurs, une PDA de 57.8% pour une DEA de 2h25.