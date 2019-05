L'audience de la radio à Mayotte

À Mayotte, 1% d’audience cumulée en 2019 représente 1 528 personnes âgées de 13 ans et plus. Le service public ,représenté par Mayotte 1ère, domine très largement l'ensemble du paysage radiophonique de l'île avec 47.5% d'audience cumulée pour une PDA de 55.8%. Suivent NRJ Mayotte (7.8%), RMJ (5.0%) Exo FM (3.4) et Caribou FM (2.0%). À Mayotte, la radio réalise une audience cumulée de 64.1% pour une DEA de 2h53. Des résultats en légère baisse par rapport à 2018.

L’étude ad hoc avril 2019 sur la radio à Mayotte a été réalisée du 1er au 28 avril 2019 auprès d’un échantillon de 650 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, interrogées en français ou en mahorais par interviews téléphoniques assistées par ordinateur. Plus de 50% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile.