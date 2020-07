L'association LESVOIX encourage le retour en studio

L’Association LESVOIX réaffirme son attachement à l’enregistrement en studio professionnel : "la survie de toute la filière -comédiens, agents, producteurs, studios et ingénieurs du son - en dépend" rappelle l'association qui fédère l'ensemble des voix françaises. "Pendant tout le confinement, le collectif a oeuvré à la protection de la chaîne de production en assurant la continuité des enregistrements en respectant une charte éthique mise en place avec tous les professionnels du secteur : studios pros, producteurs, comédiens et agents". Dans la mesure où le retour en studio est possible, (certaines prods/chaînes sont toujours fermées), l'association demande aux comédiens signataires ou sympathisants de sa charte de ne plus proposer de télétravail.