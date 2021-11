"L'art du podcast" : un livre pour enfin vous lancer

Le podcast est aujourd'hui sur toutes les lèvres, et dans toutes les oreilles. Ce format souple et discret, que l'on peut écouter n'importe où et n'importe quand, fait partie intégrante de notre vie quotidienne. cet ouvrage offre donc quelques clés pour réussir son projet : définir votre concept (choisir le format, l'identité, la structure des épisodes), maitriser la technique (s'équiper avec le bon matériel, bien gérer l'enregistrement, la post-production, le montage), distribuer son podcast et développer son audience (choisir votre hébergeur et la stratégie de distribution et de promotion des épisodes), et monétiser et trouver son modèle économique (trouver un sponsor, faire appel au financement participatif, vendre votre savoir-faire, etc.).