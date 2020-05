L'application Radioplayer est désormais disponible en Italie

Comme ses voisines européennes, Radioplayer Italia est une application disponible sur Android et iOS. En Italie, elle a été développée grâce de la société PER (Player Editori Radio) grâce à l'expertise et le soutien de Radioplayer Worldwide. Les quelque 44 millions d'auditeurs italiens ont donc désormais la possibilité de retrouver sur une même application "officielle", l'ensemble des radios du pays. Ils pourront y retrouver les chaînes de la RAI, les grandes radios musicales jusqu'aux stations locales. "La RAI est la pierre angulaire de ce projet stratégique" a déclaré Roberto Sergio , directeur de Rai Radio, membre du conseil d'administration de PER "parce qu'il renforce non seulement l'évolution numérique de la radio en Italie, mais confirme que les alliances vraiment utiles sont celles qui construisent l'avenir. Pour les utilisateurs, pour les éditeurs et pour le marché".