L’application Radio France accueille les podcasts de l’audiovisuel public

L’INA proposera chaque mois dans l’application Radio France la découverte de collections radiophoniques emblématiques, sélectionnées, par exemple, pour leur pertinence et leur complémentarité avec l’actualité. France Télévisions propose une offre riche et diversifiée avec, notamment, les podcasts de ses feuilletons à succès "Plus belle la vie" et "Un si grand soleil", mais aussi ceux de ses grands rendez-vous comme "C dans l'air", "La grande librairie" ou en encore "Les maternelles". Riche de plus de 2 000 podcasts d’auteurs en prise avec les réalités d’aujourd’hui, ARTE Radio propose fictions et documentaires originaux. Enfin, les podcasts "7 milliards de voisins et de voisines", "Si loin, si proche", "Priorité Santé", "Archives d’Afrique", "Bas les pattes"… et toute la richesse de l’offre des podcasts de RFI, la radio du monde.