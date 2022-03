L’année 2021 confirme la reprise du marché publicitaire

Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio confirment l’accélération constatée tout au long de l’année 2021, à +32.5% versus 2020, avec une hausse également très soutenue de 32.2% par rapport à 2019. En intégrant le DOOH qui retrouve une belle dynamique, les recettes digitales cumulées des 4 médias affichent une croissance encore plus élevée à +35% versus 2020 et confirmée par rapport à 2019 à +16.4%. Sur l’année 2021, tous les médias (à l’exception des annuaires) ont des résultats positifs par rapport à l’année 2020, la reprise amorcée dès le début de l’année se confirme et s’amplifie.

La télévision affiche d’excellentes performances avec une progression de +17.3% vs 2020. La presse dans son ensemble affiche une hausse de 13.5% vs 2020. La radio est également en forte croissance, à +10.1% versus 2020, et à -4% vesrus 2019.