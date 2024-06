L’agence La Toile dévoile PodCost, le tout premier simulateur de prix de podcast

"Depuis 2018, et mes débuts dans le podcast, le média audio a beaucoup évolué. Même si l’interview reste un format en vogue, il est désormais possible de produire des documentaires, des fictions, des récits, avec une ou plusieurs voix, plus ou moins d’habillage sonore et sur des durées allant de quelques minutes seulement à plusieurs heures" précise Pénélope Bœuf, fondatrice de La Toile et, elle-même à l’origine de plusieurs dizaines de podcasts. PodCost est un outil totalement gratuit qui permet aux marques d’estimer, en quelques clics, le coût d’un podcast. À travers le paramétrage simple de quelques critères spécifiques au podcast (durée, voix, nombre d’épisodes, cible, etc.), les utilisateurs peuvent appréhender de manière plus concrète les tenants et aboutissants d’un podcast, afin de se lancer.