L'actualité en vidéo plébiscitée sur le net

En juin 2018, 27,9 millions d’internautes ont visionné au moins une vidéo sur ordinateur, soit près de la moitié de la population française de 2 ans et plus (44,4%). Plus de 2 milliards de vidéos ont ainsi été regardées au cours du mois. 7.9 millions de vidéonautes ont visionné au moins une vidéo de la catégorie "Actualités" en juin 2018, soit 28,4% de l’ensemble des vidéonautes. Ils y ont consacré 2h01 en moyenne au cours du mois. Soulignons que les vidéonautes CSP+ consultent davantage cette catégorie : plus d’un tiers d’entre eux (33,9%) s’y sont rendus au cours du mois. Ils y ont passé en moyenne 3h23...