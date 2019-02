L’Ultratop revient sur Bel RTL et Radio Contact

"Depuis 1995, l’Ultratop a acquis une solide réputation (ainsi que son site populaire ultratop.be) et reste plus que jamais le seul hit-parade officiel et la référence des charts du pays. Les classements évoluent avec le temps, maintenant les ventes, le streaming et l’airplay sont mesurés et liés. De cette manière, les charts ne montrent donc pas seulement ce qui a été le mieux vendu, mais aussi quelle est la musique la plus consommée, et donc, la plus populaire. Pour les mesurages, nous faisons appel aux bureaux réputés GfK et RadioMonitor" ( https://www.ultratop.be/fr/ultratop50) L’Ultratop , c’est la marque du hit-parade officiel en Belgique. Elle établit et publie les seuls classements basés directement sur les ventes réelles au détail, les titres les plus téléchargés ainsi que ceux qui comptent le plus de streaming et qui ont été le plus diffusés.