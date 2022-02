L'UER met en garde contre les atteintes à la liberté de la presse

L'Union européenne de radio-télévision (UER) fédère 113 organisations membres dans 56 pays et revendique 31 associés supplémentaires en Asie, en Afrique, en Australasie et dans les Amériques. Les membres exploitent près de 2 000 chaînes et services de télévision, de radio et en ligne, et offrent une multitude de contenus sur d'autres plateformes. Ensemble, ils atteignent une audience de plus d'un milliard de personnes à travers le monde, diffusant dans plus de 160 langues.