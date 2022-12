L'UER élit son nouveau Conseil exécutif

Cilla Benkö (SR) assumera pour sa part son sixième mandat de membre du Conseil exécutif, tandis que Giacomo Ghisani (RV) et Monika Garbačiauskaitė-Budrienė (LRT) effectueront respectivement leurs troisième et deuxième mandats.

"Au cours des prochains mois, je continuerai à travailler aux côtés de Petr Dvořák, du nouveau Conseil exécutif et de Noel Curran afin de construire une UER solide et parée pour l’avenir, avec le soutien des membres et en gardant constamment à l’esprit la raison d’être de notre mission commune. Au-delà de l’amitié qui nous unit, nous partageons toutes et tous le sentiment qu’il est de plus en plus important de conjuguer nos efforts pour remplir notre mission à l’égard d’un public désorienté" a déclaré Delphine Ernotte Cunci, la présidente de l'UER.