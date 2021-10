L'Orchestre National de France lance son Grand Tour

Car l’Orchestre National de France, comme son nom l’indique, est l’orchestre de toute la France. C’est pourquoi, outre ses concerts à Paris et ses tournées internationales, il effectue désormais chaque saison un Grand Tour. C’est ainsi que le National apporte la musique dans des villes de France où se produisent rarement de grandes formations symphoniques, mais où la musique est un droit, là_bas comme ailleurs. Ce Grand Tour, dont la double vocation est d’initier et d’épanouir, a été différé pour cause de pandémie, mais prend toute son étoffe cette saison, au cours de laquelle l’ONF donnera une dizaine de concerts dans la France entière.

La tournée passe par Bourges, le lundi 8 novembre 2021, puis par Dijon, Aix-en-Provence ou encore Arcachon... Dans les régions, les concerts sont mis en avant par le réseau local France Bleu.