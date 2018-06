L'Onde Porteuse s'intéresse à l'interview en plateau

L’objectif de cette nouvelle formation, encadrée par Benoît Bouscarel, journaliste et rédacteur en chef à France Culture, est d’être autonome à toutes les étapes de la conception, de la préparation et de la réalisation d’une interview radiophonique, en plateau et en studio. Les inscrits seront plongés dans l’ambiance du festival Europavox (avec un accès complet). Leur temps se partagera entre des moments théoriques et des interviews en conditions réelles, et en public, des artistes programmés au festival. Le tout sur un même lieu de travail, en plein coeur de l’événement. Une formation de 2 jours (16 heures) de 640 € net (Prise en charge possible selon OPCA).Inscriptions : ICI