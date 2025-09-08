L’INA ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine

Vous aimerez aussi
Les 20 et 21 septembre 2025, l’INA invite le public à découvrir son site de Bry-sur-Marne à travers un programme gratuit et immersif. Cette édition se distingue par la place donnée à la radio et à l’audio digital, intégrés aux démonstrations et aux ateliers proposés.
Parmi les dispositifs mis en place, INA propose un studio éphémère intitulé "INA Campus", permettant au public de vivre l’expérience d’une émission de radio en direct. Ce format vise à montrer les coulisses de la production radiophonique et les métiers associés. L’INA met également en avant ses productions numériques à travers INA Podcasts. Les visiteurs pourront voyager au cœur de récits immersifs et découvrir comment les équipes conçoivent et produisent ces formats, qui représentent une extension de l’offre audio de l’établissement.
Le week-end inclura aussi des démonstrations techniques, notamment autour du mixage musical et de la créativité sonore. Les ingénieurs du son de l’INA proposeront des ateliers pratiques destinés à faire découvrir leur savoir-faire.
Toutes les infos sont ICI
