L'ESJ Paris lance un mastère journaliste animateur radio / TV

C'est donc pour répondre aux besoins des rédactions qui mêlent audio et vidéo que l'ESJ Paris lance un nouveau mastère dès janvier 2019. Il s'agit de former "des profils polyvalents capables de se situer dans les différentes économies du média radio ou télé et les divers formats de programmes" indique l'école basée dans le 13ème arrondissement de Paris. La formation a été placée sous la direction pédagogique de deux personnalités, issues de la radio et de la télévision, Thierry Dagiral (rédacteur en chef de la matinale d’Europe 1) et Rachid M’Barki (présentateur-journaliste à BFM TV).