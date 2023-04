L'EAR National, c'est jeudi prochain

Sur la vague de novembre-décembre 2022 publiée le 12 janvier dernier (lire ICI ), la radio pesait 71.1% d'audience cumulée (en baisse de 3.4% sur un an) et restait sous la barre psychologique des 40 millions d'auditeurs quotidiens.Jeudi prochain à 08h, on regardera avec attention les chiffres de RTL ou encore de France Bleu. Sans oubklier ceux d'Europe 2.Pour être complet, notons aussi que les résultats de la quatrième et dernière enquête de cette saison 22-23 seront publiés le jeudi 20 juillet 2023 (puis le mercredi 26 juillet 2023 pour pour l'EAR Île-de-France).