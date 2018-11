L’Atelier de l’audiovisuel public retient 5 projets

Sur 64 candidatures, 5 propositions ont donc été retenues : "Effet Domino" écrit et réalisé par Eloïse Daviaud et Jean Bulot et produit par Kino et Coopdoc, "Comment j’ai hacké mes intestins" de Dora Moutot produit par Effervescence Doc, "Dans ton tél" de Sheerazad Chekaik-Chaila et Antoine Schirer produit par Upian, "Double Vie" d'Elodie Font et "IRL" de Morgane Ortin produit par Milgram.

Destinés à former une collection, les programmes issus de ces projets bénéficieront d’une diffusion élargie à l’ensemble des sites, applications numériques, sur les comptes des entreprises de l’audiovisuel public et leurs réseaux sociaux et plateformes vidéo.