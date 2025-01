L’Atelier Radiophonique Romand explore l’avenir de la radio à Neuchâtel

Organisé par l’Académie du Journalisme et des Médias (AJM), l’Union des Radios Régionales Romandes (RRR) et la Radio Télévision Suisse (RTS), l’Atelier Radiophonique Romand s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la radio en Suisse romande. Cette année, le thème choisi, "L’avenir de la radio vu d’ailleurs", offrira une perspective internationale sur les enjeux actuels et futurs du média.

L’événement se déroulera le 7 février 2025 dans les locaux de l’Université de Neuchâtel, un cadre idéal pour favoriser les échanges et la réflexion sur l’avenir de la radio. L’atelier débutera à 9h00 et se terminera par un apéritif dînatoire à 12h45, permettant aux participants de prolonger les discussions de manière informelle.