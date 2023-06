L'Arcom organise ses Assises de la radio

Ces Assises de la radio seront ouvertes à 09h par une allocution de Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom. Suivront deux tables rondes d'une heure chacune. La première à 09h45 intitulée "Vers une nouvelle économie de la radio" qui réunira Antoine Babuel (FG), Yannick Carriou (Médiamétrie), Frédéric Hergaux (Publicis Média), Marie Renoir (Largardère Publicité News) et Maryam Salehi (NRJ Group). La seconde à 11h15 dénommée "La radio dans le nouvel environnement numérique : risques et opportunités" avec la participation d'Hervé Beroud (Altice Média), Charles-Emmanuel Bon (Radio France), Alix de Goldschmidt (Groupe M6), Élodie Hervier (Radio Campus) et Jean-Éric Valli (Radioplayer et Indés Radios).