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Mardi 24 Mars 2026 - 08:50

L’Arcom organise les Assises de la radio autour des enjeux du numérique


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L’Arcom organise les Assises de la radio 2026 le jeudi 11 juin de 9h15 à 12h45, avec un accueil café dès 09h. Cet événement réunira professionnels et pouvoirs publics autour du thème "Radio & audio numérique : l’heure des décisions ?", deux ans après la publication du livre blanc de la radio.



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À l’initiative de l’Arcom, les Assises de la radio 2026 se tiendront le jeudi 11 juin de 09h15 à 12h45, avec un accueil café à partir de 9h00, dans un contexte marqué par les transformations du secteur audio et l’approche d’échéances électorales majeures.
Cette rencontre, placée sous le thème "Radio & audio numérique : l’heure des décisions ?", réunira des professionnels de la radio et de l’audio digital ainsi que des représentants des pouvoirs publics afin d’échanger sur les orientations à venir pour le média.
Deux ans après la publication du livre blanc de la radio, ces Assises visent à mettre en débat les mesures susceptibles de garantir la pérennité d’un média présenté comme le préféré des Français.

L’événement est porté par Martin Ajdari, président de l’Arcom, et Romain Laleix, membre du collège de l’Arcom et président du groupe de travail "Radios et audio numérique", qui entendent inscrire ces échanges dans une réflexion structurée autour des enjeux de diffusion, d’usages et de régulation dans l’environnement audio numérique.

Tags : Arcom, Assises de la radio, événement, Martin Ajdari, Romain Laleix



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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