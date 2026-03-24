L’Arcom organise les Assises de la radio autour des enjeux du numérique

À l’initiative de l’Arcom, les Assises de la radio 2026 se tiendront le jeudi 11 juin de 09h15 à 12h45, avec un accueil café à partir de 9h00, dans un contexte marqué par les transformations du secteur audio et l’approche d’échéances électorales majeures.

Cette rencontre, placée sous le thème "Radio & audio numérique : l’heure des décisions ?", réunira des professionnels de la radio et de l’audio digital ainsi que des représentants des pouvoirs publics afin d’échanger sur les orientations à venir pour le média.

Deux ans après la publication du livre blanc de la radio, ces Assises visent à mettre en débat les mesures susceptibles de garantir la pérennité d’un média présenté comme le préféré des Français.