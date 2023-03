L’Arcom lance l'élaboration d’un livre blanc sur l’avenir de la radio

Le livre blanc dressera un état des lieux le plus large possible du secteur de la radio en France, notamment en comparaison avec d’autres pays européens. Ce panorama embrassera les aspects économiques, juridiques et techniques comme celui de l’évolution des usages. Il portera également sur l’enjeu majeur de la transition de la diffusion en FM vers la diffusion en DAB+ (radio numérique terrestre) sur l’ensemble du territoire national, métropolitain comme ultra-marin.

Ce livre blanc identifiera les prérequis et les conditions de réussite de cette transition, incluant les éventuels mécanismes d’accompagnement à mettre en œuvre, ainsi que ce que pourraient être les contours du secteur à son issue, à la lumière d’exemples internationaux.