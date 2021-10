L'AFP, partenaire des producteurs de podcasts au Paris Podcast Festival

Après avoir diffusé le podcast hebdomadaire Twenty Twenty (présidentielle américaine 2020), les équipes d’AFP Audio ont lancé le 30 mars dernier Sur le fil , un podcast d’actualité court et quotidien mettant en valeur la richesse du contenu sonore des archives vidéo de l’AFP et de ses couvertures. En partenariat exclusif avec Spotify à son lancement, Sur le fil est à présent disponible sur toutes les plateformes. Avec plus de 2 millions d’écoutes, le programme fait partie du top 3 des podcasts les plus écoutés en France (baromètre ACPM, août 2021).Enfin mi-septembre, la série de podcasts documentaires sur l’affaire Navalny, Le poison de Poutine , était dévoilée, là aussi accessible sur toutes les plateformes d’écoute. Cette série est également disponible en anglais sous le titre The Poisoning