L'AFP partage son expérience des podcasts au Paris Podcast Festival

En 2021, l’AFP présentait sa nouvelle offre "Audio Raw", lors de la 4e édition du Paris Podcast Festival, mettant ainsi à disposition de ses clients une banque de sons d’actualités et d’ambiances. Quelques mois auparavant était lancé "Sur le fil", un podcast d’actualité quotidien, en format court, mettant en valeur la richesse du contenu sonore des archives vidéo de l’AFP et de ses couvertures. Bénéficiant d’une forte visibilité grâce à la playlist Spotify Mon Daily, "Sur le fil" cumule aujourd’hui plus de 7 millions d’écoutes et fait partie du top 10 des podcasts les plus écoutés en France (baromètre ACPM, juillet 2022).