Kungs élu "Révélation électro de la décennie" par les auditeurs de Virgin Radio

Pour célébrer ces dix années d'électro sur Virgin Radio, les auditeurs ont été appelés à voter début mars pour désigner leur révélation électro de la décennie... C'est Kungs, ami de la station, qui a remporté ce grand concours.

"Véritable prodige, Kungs débarque sur la scène électro en 2016 avec le morceau This Girl, qui ne tardera pas à s’imposer comme un classique. Après un premier album réussi (Layers), le prodige français, tout juste âgé de 26 ans, s’est offert un retour festif en 2021 avec des morceaux tels que Never Going Home, Lipstick ou encore Clap Your Hands" rappelle la station.