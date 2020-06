Kev Adams s'installe sur Fun Radio

Des séquences originales inspirées du stand-up, de la bonne humeur, des jeux, ce samedi 27 juin à 10h ainsi que ce dimanche 28 juin à 18h. Deux heures de rire, de surprises et de bonne humeur en compagnie de Kev Adams et des talents qui l’entourent Sara Tekaya (ancienne escorte girl qui raconte son histoire sur scène), Alex Fredo (connu pour ses vidéos sur les réseaux sociaux et son passage dans "La France a un Incroyable Talent"), John Eledjam (comédien, il a joué dans "Soda" et dans Fiston") et Edouard Pluvieux (auteur).

En septembre prochain, Kev Adams lancera son propre "Comedy Club" : "Le Fridge Comedy Club", une scène ouverte pour tous les jeunes talents.