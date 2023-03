Kantar : l’Audio Digital poursuit sa forte progression

Le portefeuille annonceurs compte désormais 1 095 intervenants en 2022, il est en hausse de + 66% versus 2021. Parmi eux, 15 annonceurs fidèles au média jusqu’alors et qui avaient cessé toute campagne en Audio Digital en 2021, sont finalement revenus en 2022. On peut citer Google, British Airways et Deliveroo comme étant les plus importants come-backs.

Au final, le top 10 annonceurs reste constitué d’une majorité de distributeurs affichant tous de fortes hausses annuelles comme Intermarché, désormais premier sur le média, Leclerc ou Lidl. D’autres leaders ont également renforcé leur présence tels que SFR et EDF tandis que FDJ et Zalando sont davantage à l’équilibre. Seul repli dans le top, Bouygues Telecom affiche une baisse de - 25% en volume d’impressions et perd son leadership pour occuper le 5e rang annuel.