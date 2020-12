Kantar dévoile son baromètre de l'Audio Digital

L’Audio Digital, bien que nettement ralenti, conserve une évolution positive avec 1.385 milliard d’impressions servies (+5% vs Janv.Sept.2019). L’été et la rentrée ont rattrapé la baisse enregistrée au 2e trimestre mais le portefeuille du média a néanmoins perdu 20% de ses annonceurs. Les 3 plus fortes hausses sectorielles sur la base du volume d’impressions servies sont l'informatique (ce marché de l’informatique a accueilli 8 nouveaux annonceurs en 2020), les services et le secteur de l'énergie.

Ce baromètre de l’Audio Digital offre aussi un focus sur les podcasts. On y apprend notamment que près d’un Français sur cinq déclare utiliser internet pour les podcasts.