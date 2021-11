Kantar dévoile ses prédictions pour 2022

Premier axe, les statistiques relatives au streaming vidéo qui sont impressionnantes, ce qui explique pourquoi il occupe désormais une place centrale dans l’univers média. Pour Kantar, 3 pistes se dégagent pour 2022 : "les abonnements VOD ne seront plus le seul fleuron des médias, les diffuseurs vont reprendre le dessus et le contenu sera roi, et ceux qui le possèdent pourraient devenir encore plus riches". Deuxième axe : "re-penser le e-commerce". Les tendances et solutions à venir annoncent une refonte majeure du marketing en ligne… Pour Kantar en 2020 : "aucune solution unique ne remplacera les cookies, les données issues de panels seront réévaluées et ce sera de début de la fin pour une expansion incontrôlée des géants de la technologie"...