K6FM et TotalEnergies mettent en jeu 2 000 € de carburant pour les auditeurs de Côte-d'Or

Le dispositif est relayé sur les deux fréquences de K6FM, à Dijon sur 101.6 et à Beaune sur 93.2. Les animateurs interviennent régulièrement pour rappeler le fonctionnement du jeu, accompagné de messages dédiés diffusés à l'antenne. La communication est également déployée sur les supports numériques de la station .

Le partenariat intervient alors que TotalEnergies applique un plafonnement des prix de ses carburants. Pour ses clients électricité et gaz inscrits à "l'avantage carburant", un plafond privilégié de 1.99 €/L est annoncé pour le diesel comme pour l'essence sur l'ensemble de l'année 2026. K6FM inscrit cette opération dans ses actions de proximité auprès des auditeurs de Côte-d'Or.