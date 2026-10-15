K6FM et TotalEnergies mettent en jeu 2 000 € de carburant pour les auditeurs de Côte-d'Or

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K6FM et TotalEnergies s'associent autour d'une opération destinée à soutenir le pouvoir d'achat des auditeurs de Côte-d'Or. Jusqu'au 06 novembre, deux cartes carburant de 50 € chacune sont mises en jeu chaque jour, du lundi au vendredi. Au total, 40 cartes représentant 2 000 € de carburant seront distribuées pendant les quatre semaines de l'opération. Pour participer, les auditeurs doivent écouter attentivement la programmation musicale de K6FM et repérer la diffusion de deux chansons consécutives interprétées par un même artiste.
Vianney, Zazie, Stromae, Angèle et Jérémy Frérot figurent parmi les artistes susceptibles de déclencher le jeu. Les participants doivent alors transmettre le mot-clé "TOTALENERGIES", accompagné de leurs coordonnées, sur la plateforme de jeu K6FM dont les modalités d'accès sont annoncées en direct.
Vianney, Zazie, Stromae, Angèle et Jérémy Frérot figurent parmi les artistes susceptibles de déclencher le jeu. Les participants doivent alors transmettre le mot-clé "TOTALENERGIES", accompagné de leurs coordonnées, sur la plateforme de jeu K6FM dont les modalités d'accès sont annoncées en direct.
Une activation sur les antennes de Dijon et Beaune
Le dispositif est relayé sur les deux fréquences de K6FM, à Dijon sur 101.6 et à Beaune sur 93.2. Les animateurs interviennent régulièrement pour rappeler le fonctionnement du jeu, accompagné de messages dédiés diffusés à l'antenne. La communication est également déployée sur les supports numériques de la station.
Le partenariat intervient alors que TotalEnergies applique un plafonnement des prix de ses carburants. Pour ses clients électricité et gaz inscrits à "l'avantage carburant", un plafond privilégié de 1.99 €/L est annoncé pour le diesel comme pour l'essence sur l'ensemble de l'année 2026. K6FM inscrit cette opération dans ses actions de proximité auprès des auditeurs de Côte-d'Or.
Le partenariat intervient alors que TotalEnergies applique un plafonnement des prix de ses carburants. Pour ses clients électricité et gaz inscrits à "l'avantage carburant", un plafond privilégié de 1.99 €/L est annoncé pour le diesel comme pour l'essence sur l'ensemble de l'année 2026. K6FM inscrit cette opération dans ses actions de proximité auprès des auditeurs de Côte-d'Or.