Radio Contact fait gagner une maison de 400 000 € à une auditrice

Imaginé par Radio Contact avec Matexi, ce concours, présenté comme inédit en Belgique, a mobilisé les auditeurs pendant près d'un mois. La maison d'Ath a également servi de lieu d'accueil aux équipes et aux émissions de la station. Radio Contact y a organisé des directs quotidiens ainsi que plusieurs rendez-vous avec son public, notamment les Contact On Stage de Linh et de Teddy Bear, un petit-déjeuner, la Fête des Voisins et une Garden Party. Animateurs, équipes et auditeurs se sont succédé sur place pendant toute l'opération.

Ce dispositif a permis à Radio Contact de décliner le concours sur plusieurs supports, à travers les émissions diffusées à l'antenne, les événements organisés dans la maison et les contenus publiés sur ses réseaux sociaux. L'annonce de la gagnante, le 9 octobre, a marqué la conclusion de cette opération de rentrée menée pendant plus d'un mois.