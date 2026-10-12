Radio Contact fait gagner une maison de 400 000 € à une auditrice

Élodie, gagnante de "La Maison Radio Contact", entourée des équipes de la station après avoir remporté une maison meublée d’une valeur de 400 000 €. © Radio Contact
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Après quatre semaines de concours, Radio Contact et Matexi, acteur du développement de quartiers et de logements en Belgique, ont annoncé vendredi 9 octobre la gagnante de "La Maison Radio Contact". La finale s'est déroulée en présence des quatre finalistes sélectionnés au fil des semaines et sous le contrôle d'un huissier de justice. Elodie, 36 ans, originaire de Saint-Sauveur, a remporté une maison meublée d'une valeur de 400 000 € TVAC. Entourée des équipes du Good Morning et du 15-19, cette mère de trois filles de 13, 11 et 5 ans, qui n'avait informé que quelques collègues de sa participation, a découvert le résultat à l'antenne. "Un rêve qui se réalise", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "Dans ma situation, devenir propriétaire, c’est quelque chose que j’avais sorti de ma tête. C’est une chance inouïe".
Une opération déployée à l'antenne et sur les réseaux sociaux
Imaginé par Radio Contact avec Matexi, ce concours, présenté comme inédit en Belgique, a mobilisé les auditeurs pendant près d'un mois. La maison d'Ath a également servi de lieu d'accueil aux équipes et aux émissions de la station. Radio Contact y a organisé des directs quotidiens ainsi que plusieurs rendez-vous avec son public, notamment les Contact On Stage de Linh et de Teddy Bear, un petit-déjeuner, la Fête des Voisins et une Garden Party. Animateurs, équipes et auditeurs se sont succédé sur place pendant toute l'opération.
Ce dispositif a permis à Radio Contact de décliner le concours sur plusieurs supports, à travers les émissions diffusées à l'antenne, les événements organisés dans la maison et les contenus publiés sur ses réseaux sociaux. L'annonce de la gagnante, le 9 octobre, a marqué la conclusion de cette opération de rentrée menée pendant plus d'un mois.
Ce dispositif a permis à Radio Contact de décliner le concours sur plusieurs supports, à travers les émissions diffusées à l'antenne, les événements organisés dans la maison et les contenus publiés sur ses réseaux sociaux. L'annonce de la gagnante, le 9 octobre, a marqué la conclusion de cette opération de rentrée menée pendant plus d'un mois.