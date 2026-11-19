En Allemagne, l'écoute hebdomadaire de la radio est passée de 81,6% en 2023 à 76,3% en 2026. Elle atteint 80% chez les diplômés du supérieur, contre 70,9% chez les personnes les moins diplômées. Source : ARD/ZDF-Medienstudie 2026.
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