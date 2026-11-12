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Jeudi 12 Novembre 2026 - 07:40

K6FM mise sur le dessin à la main pour sa nouvelle plaquette commerciale


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K6FM a choisi une direction artistique réalisée à la main pour sa nouvelle plaquette commerciale, plutôt que de recourir à l'intelligence artificielle. La radio de Côte-d'Or met en scène ses deux commerciaux, Yannick et Claire, dans une illustration évoquant son territoire. Le document affiche également une audience de 131 000 auditeurs, présentée par la station comme un record historique.


K6FM mise sur le dessin à la main pour sa nouvelle plaquette commerciale

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À l'heure du développement des outils numériques et de l'intelligence artificielle, K6FM a confié la direction artistique de sa nouvelle plaquette commerciale à un illustrateur travaillant avec des crayons. La première page présente notamment Yannick et Claire, les deux commerciaux de la station, sous la forme de personnages dessinés dans un décor urbain évoquant Dijon et la Côte-d'Or. Le document met également en avant les 131 000 auditeurs revendiqués par K6FM dans le département, un résultat présenté comme un "record historique d'audience".
La station rappelle son positionnement de "radio 100% Côte-d'Or" et ses fréquences de diffusion, 101.6 à Dijon et 93.2 à Beaune. Le visuel fait référence aux données Médiamétrie EAR Local, de septembre 2024 à juin 2026, sur l'univers des 13 ans et plus, en Côte-d'Or, selon l'indicateur d'audience globale.

Tags : Dijon, K6 FM, K6FM, promotion



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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