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Vendredi 30 Octobre 2026 - 06:50

Rossel Radio Pub dévoile un nouveau site Internet pour ses 13 radios


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Rossel Radio Pub annonce, ce 27 octobre 2026, la mise en ligne de son nouveau site Internet. La régie publicitaire, qui commercialise les espaces de 13 radios représentant 767 500 auditeurs quotidiens, propose une interface modernisée pour accompagner les annonceurs. Le site met notamment en avant les performances des stations, les solutions publicitaires et les contacts des équipes commerciales en région.



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Accessible à l'adresse rosselradiopub.fr, le nouveau site de Rossel Radio Pub s'accompagne d'une identité graphique modernisée et d'une navigation repensée. La régie souhaite faciliter l'accès aux informations nécessaires à la préparation des campagnes publicitaires et à la découverte des radios qu'elle commercialise. Les annonceurs peuvent notamment consulter les indicateurs de performance des stations afin d'identifier les supports correspondant à leurs objectifs de communication. Rossel Radio Pub représente 13 radios, totalisant 767 500 auditeurs quotidiens, diffusées sur 162 fréquences dans 34 départements.
Son réseau de radios de proximité est implanté dans les Hauts-de-France, le Grand Est, le Sud-Ouest et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La nouvelle interface présente également les actualités des stations et les différentes possibilités de communication proposées aux annonceurs.

Rossel Radio Pub dévoile un nouveau site Internet pour ses 13 radios

Un parcours simplifié pour préparer les campagnes publicitaires

La refonte intègre également un parcours publicitaire destiné à faciliter la prise de contact avec la régie. Une rubrique permet aux annonceurs de préciser leurs besoins et d'identifier les radios correspondant à leurs attentes. Les coordonnées des équipes commerciales sont directement accessibles selon les régions, afin de faciliter les échanges avec les interlocuteurs locaux. Le site présente aussi les actualités du réseau et les opportunités de recrutement.
Ludovic Courquin, directeur général de Rossel Radio Pub, explique : "Avec ce nouveau site, Rossel Radio Pub poursuit une ambition claire : proposer aux annonceurs un espace plus accessible, plus informatif et davantage tourné vers leurs besoins".
La régie entend ainsi accompagner les acteurs économiques dans la conception et le déploiement de leurs campagnes publicitaires, en s'appuyant sur son implantation régionale.


Tags : Ludovic Courquin, promotion, régie publicitaire, Rossel, Rossel Radio, Rossel Radio Pub, site web, web



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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