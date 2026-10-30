Rossel Radio Pub dévoile un nouveau site Internet pour ses 13 radios

La refonte intègre également un parcours publicitaire destiné à faciliter la prise de contact avec la régie. Une rubrique permet aux annonceurs de préciser leurs besoins et d'identifier les radios correspondant à leurs attentes. Les coordonnées des équipes commerciales sont directement accessibles selon les régions, afin de faciliter les échanges avec les interlocuteurs locaux. Le site présente aussi les actualités du réseau et les opportunités de recrutement.

Ludovic Courquin, directeur général de Rossel Radio Pub, explique : "Avec ce nouveau site, Rossel Radio Pub poursuit une ambition claire : proposer aux annonceurs un espace plus accessible, plus informatif et davantage tourné vers leurs besoins".

La régie entend ainsi accompagner les acteurs économiques dans la conception et le déploiement de leurs campagnes publicitaires, en s'appuyant sur son implantation régionale.

