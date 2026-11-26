Tout part d'un constat de dirigeant. « Le nombre d'account managers et le nombre de clients progressent de façon linéaire. Si vous voulez un million de clients, il faut embaucher mille account managers », résume Eric van der Haegen.
Adel Saadi a donc choisi de changer d'échelle. L'idée d'EARO est de tout réunir dans un seul outil, de la création à la mesure, pour que l'annonceur n'ait plus besoin d'intermédiaire humain.
Adel Saadi a donc choisi de changer d'échelle. L'idée d'EARO est de tout réunir dans un seul outil, de la création à la mesure, pour que l'annonceur n'ait plus besoin d'intermédiaire humain.
Un spot en 90 secondes
Le cœur du dispositif, c'est la création. L'inscription se fait en quelques clics, sans moyen de paiement. L'utilisateur indique son objectif (ventes, trafic, visites en magasin, promotion d'un podcast), puis rédige une consigne de quelques mots. Pour la démonstration, Eric saisit simplement l'adresse du site d'une marque de sport et une remise fictive de 15 % pour le week-end. L'intelligence artificielle va lire le site, en déduit l'univers de la marque et propose trois scripts. « Ce sont des points de départ, pas des points d'arrivée », prévient-il. Trente secondes plus tard, les trois versions sont mixées, voix et musique comprises.
Le résultat est inégal, et c'est tout l'intérêt de l'avoir entendu en direct. Deux versions sonnent comme des spots prêts à diffuser. La troisième bute sur une phrase et Eric l'écarte de lui-même, sans chercher à la défendre. L'éditeur permet ensuite de réécrire le texte, de changer de voix parmi plusieurs centaines disponibles, de remplacer ou de couper la musique, d'ajuster les niveaux. La langue se choisit librement, jusqu'aux variantes régionales comme le français canadien.
L'argument économique est assumé. Selon EARO, un spot de cette qualité demande habituellement de deux à six semaines et de 5 000 à 15 000 dollars de production. Des ordres de grandeur qui valent pour une production en studio classique, moins pour le spot local qu'une radio produit en interne en quelques heures.
Le résultat est inégal, et c'est tout l'intérêt de l'avoir entendu en direct. Deux versions sonnent comme des spots prêts à diffuser. La troisième bute sur une phrase et Eric l'écarte de lui-même, sans chercher à la défendre. L'éditeur permet ensuite de réécrire le texte, de changer de voix parmi plusieurs centaines disponibles, de remplacer ou de couper la musique, d'ajuster les niveaux. La langue se choisit librement, jusqu'aux variantes régionales comme le français canadien.
L'argument économique est assumé. Selon EARO, un spot de cette qualité demande habituellement de deux à six semaines et de 5 000 à 15 000 dollars de production. Des ordres de grandeur qui valent pour une production en studio classique, moins pour le spot local qu'une radio produit en interne en quelques heures.
L'audience, pas l'émission
Vient ensuite l'achat. Dates, heures et jours de diffusion, budget quotidien, pays, villes, codes postaux ou coordonnées GPS, genres de podcasts, tranches d'âge, appareils, position du spot en pre-roll, mid-roll ou post-roll, segments d'intention comme les acheteurs de voitures hybrides. À chaque réglage, la plateforme recalcule le potentiel. Dans l'exemple présenté, une campagne de 750 dollars sur trente jours en Espagne correspond à environ 41 000 diffusions auprès de 14 000 auditeurs uniques.
Un point surprendra les acheteurs habitués au podcast. Il n'est pas possible de choisir les émissions dans lesquelles le spot sera diffusé. Le choix est revendiqué. « Ce qui intéresse nos clients, ce n'est pas tant le podcast en lui-même que l'audience qui se trouve derrière », justifie Eric van der Haegen. La liste des podcasts apparaît en revanche dans les rapports, après diffusion, avec la répartition par ville, par âge et par genre. Un aperçu des émissions éligibles selon le ciblage doit par ailleurs être intégré à l'outil. Pour les marques attentives à leur contexte de diffusion, la nuance compte.
Un point surprendra les acheteurs habitués au podcast. Il n'est pas possible de choisir les émissions dans lesquelles le spot sera diffusé. Le choix est revendiqué. « Ce qui intéresse nos clients, ce n'est pas tant le podcast en lui-même que l'audience qui se trouve derrière », justifie Eric van der Haegen. La liste des podcasts apparaît en revanche dans les rapports, après diffusion, avec la répartition par ville, par âge et par genre. Un aperçu des émissions éligibles selon le ciblage doit par ailleurs être intégré à l'outil. Pour les marques attentives à leur contexte de diffusion, la nuance compte.
« Ce qui intéresse nos clients, ce n'est pas tant le podcast en lui-même que l'audience qui se trouve derrière. »
Eric van der Haegen
L'IA comme interface
C'est sans doute l'évolution la plus marquante. EARO est désormais branché sur ChatGPT via le protocole MCP, et des connexions avec Claude et Gemini sont annoncées d'ici la fin du mois. Concrètement, l'annonceur n'a plus besoin de passer par les menus. Il confie son brief à l'assistant, qui génère le spot, propose un ciblage et un budget, puis crée et lance la campagne. « Vous pouvez tout faire sans jamais toucher à notre interface », assure Eric. L'assistant connaît la marque et son public, et va chercher lui-même la bonne combinaison de réglages dans le système. Tout le travail de paramétrage décrit plus haut disparaît.
Même logique avec l'application Shopify lancée il y a quelques semaines. Un commerçant installe le module, sélectionne un ou plusieurs produits de sa boutique, et EARO produit un spot sur mesure qu'il peut diffuser sans quitter son back-office. Une boutique de cent références peut ainsi générer cent spots différents, puis interroger l'assistant pour savoir lequel a ramené combien de clients. Une mécanique que les e-commerçants pratiquent déjà avec Google ou Meta, mais qui n'existait pas encore pour l'audio.
Même logique avec l'application Shopify lancée il y a quelques semaines. Un commerçant installe le module, sélectionne un ou plusieurs produits de sa boutique, et EARO produit un spot sur mesure qu'il peut diffuser sans quitter son back-office. Une boutique de cent références peut ainsi générer cent spots différents, puis interroger l'assistant pour savoir lequel a ramené combien de clients. Une mécanique que les e-commerçants pratiquent déjà avec Google ou Meta, mais qui n'existait pas encore pour l'audio.
« Le potentiel de croissance de l'audio digital repose aussi sur notre capacité à séduire de nouveaux annonceurs : PME, commerces locaux et e-commerçants. Pour eux, l'accessibilité ne suffit pas : chaque euro investi doit pouvoir être mesuré et optimisé. C'est tout l'enjeu d'Earo : rendre l'audio simple, accessible et orienté performance, tout en générant de nouvelles opportunités de revenus pour les éditeurs. »
— Eric van der Haegen, Strategic Advisor – European Market Growth, Earo by Next Audio
Zéro frais technique
Reste la question du modèle. EARO est un outil d’achat publicitaire en self-service. « L'outil est totalement gratuit, il n'y a pas de frais techniques », affirme-t-il. La rémunération vient d'une commission prélevée sur l'espace acheté, avant reversement aux éditeurs. « C'est le même métier qu'une régie », précise-t-il.
En France, la société avance 28,4 millions d'utilisateurs uniques mensuels, dont 39 % sur le podcast, soit plus de 11 millions d'auditeurs. Rapporté aux quelque 25 millions d'auditeurs mensuels de podcasts natifs et de replays radio, cela représenterait 44 % du marché. Ces chiffres reposent sur les données internes de Next Audio et sur des méthodologies qui ne sont pas strictement comparables.
En France, la société avance 28,4 millions d'utilisateurs uniques mensuels, dont 39 % sur le podcast, soit plus de 11 millions d'auditeurs. Rapporté aux quelque 25 millions d'auditeurs mensuels de podcasts natifs et de replays radio, cela représenterait 44 % du marché. Ces chiffres reposent sur les données internes de Next Audio et sur des méthodologies qui ne sont pas strictement comparables.
« L'outil est totalement gratuit, il n'y a pas de frais techniques. »
Eric van der Haegen
Une porte d'entrée francophone
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Eric van der Haegen, EARO / Next Audio
Mail : eric@nextbroadcast.media
LinkedIn : linkedin.com/in/eric-van-der-haegen
Site : earo.ai
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