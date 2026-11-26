Le cœur du dispositif, c'est la création. L'inscription se fait en quelques clics, sans moyen de paiement. L'utilisateur indique son objectif (ventes, trafic, visites en magasin, promotion d'un podcast), puis rédige une consigne de quelques mots. Pour la démonstration, Eric saisit simplement l'adresse du site d'une marque de sport et une remise fictive de 15 % pour le week-end. L'intelligence artificielle va lire le site, en déduit l'univers de la marque et propose trois scripts. « Ce sont des points de départ, pas des points d'arrivée », prévient-il. Trente secondes plus tard, les trois versions sont mixées, voix et musique comprises.

Le résultat est inégal, et c'est tout l'intérêt de l'avoir entendu en direct. Deux versions sonnent comme des spots prêts à diffuser. La troisième bute sur une phrase et Eric l'écarte de lui-même, sans chercher à la défendre. L'éditeur permet ensuite de réécrire le texte, de changer de voix parmi plusieurs centaines disponibles, de remplacer ou de couper la musique, d'ajuster les niveaux. La langue se choisit librement, jusqu'aux variantes régionales comme le français canadien.

L'argument économique est assumé. Selon EARO, un spot de cette qualité demande habituellement de deux à six semaines et de 5 000 à 15 000 dollars de production. Des ordres de grandeur qui valent pour une production en studio classique, moins pour le spot local qu'une radio produit en interne en quelques heures.