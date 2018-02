Journée mondiale de la radio avec les radios du SIRTI

"Les radios indépendantes jouent ainsi un rôle essentiel en soutenant le sport amateur aussi bien que les plus grands clubs professionnels" souligne le syndicat. "Elles permettent également de rendre compte de la diversité des pratiques et des passions en soutenant quotidiennement des centaines d’initiatives dont le Racing Club Narbonne-Plage (club local de Rugby à 15 évoluant en 3° série), la course cycliste professionnelle des 4 jours de Dunkerque, l’ASPTT Mulhouse (volley féminin), le Rink Hockey de Mérignac ou encore l’Open de Tennis de Vannes, pour ne citer que quelques exemples".



"Les radios locales démontrent une fois de plus leur rôle essentiel dans la vitalité des territoires et la promotion des valeurs de cohésion sociale que véhicule le sport. C’est d’ailleurs pour cette raison que le sport féminin trouve depuis longtemps une place à part entière, et de plus en plus importante, sur les antennes des radios indépendantes" a rappelé Alain Liberty, président du SIRTI.