Jet FM organise les "24 heures de la création radiophonique"

Jet FM accueillera les participants dans ses locaux le dimanche 22 avril à 14h pour une séance d'écoute des différentes créations de ce défi. Les résultats finalisés seront diffusés sur l'antenne de Jet FM lors d'un créneau spécial. Tout au long de ce week-end, les membres de la radio seront là pour accueillir les participants et les accompagner sur l'utilisation du matériel. Pour participer, seul ou en équipe, ce challenge sera réalisable à distance (envoi via We Transfer). Pas de durée minimum mais 10 minutes maximum dans un format libre (reportage, docu, fiction, etc.) tant que la contrainte est respectée. Afin de soutenir l'organisation de cet événement, Jet FM a fixé le prix des inscriptions à 10€ par équipe et à 5€ pour une participation en solo.Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 avril : ICI