Jet FM lance son appel à projets radiophoniques

Vous avez des choses à dire, à explorer, à partager ? Jet FM ouvre ses micros et sa grille des programmes pour la prochaine saison. Si votre projet est retenu, vous devez adhérer à l’association Jet et verser la cotisation à l’activité radio. Vous bénéficierez d’un accompagnement technique et rédactionnel, en fonction du contenu proposé et de vos besoins : formation sur l’utilisation des studios, à la prise de son, au montage son, gestion de votre page internet (podcast et article). Durant votre formation, vous réaliserez une émission/chronique "zéro" sous la forme d'un test enregistré dans les conditions du direct mais hors-antenne. Si vous avez déjà réalisé des productions radiophoniques, vous pouvez nous en envoyer à l’adresse communication@jet-asso.fr avant le 29 avril. Sur Jet FM, la saison 2018-2019 débutera le 17 septembre prochain.