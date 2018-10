Jenifer dans un concert M Radio Session Live exceptionnel

Après avoir fait gagner des places pour le M Radio Live avec notamment Amir et Zazie, la station 100 % chansons françaises donne rendez-vous cette semaine à ses auditeurs pour un évènement live avec Jenifer.

150 auditrices et auditeurs auront le privilège d’assister à Paris dans un lieu tenu secret à des titres live et une interview de Jenifer par l’animateur d’M Radio Vincent Cerutti.

Les places sont à gagner toute cette semaine sur M Radio dès que le nouveau titre de Jenifer « Notre Idylle » est diffusé.

Jenifer sortira son nouvel album « nouvelle page » le vendredi 26 Octobre.

Pour vivre cet évènement au plus près, les auditrices et auditeurs pourront se connecter le soir du live sur les réseaux sociaux de la station avec le hashtag #mradiosessionlive.