Jean-Michel Canitrot : "Les concerts sont compromis jusqu'à la fin de l'été"

Non, cette crise ne laissera pas le secteur de l'événementiel et de la musique indemne. Nous le savions. Jean-Michel Canitrot, expert de la promotion d'artistes dans les médias nous livre ouvertement son analyse de la situation : "les concerts, il n'y en aura pas avant la rentrée et certains disent même pas avant septembre 2021, ce n'est pas à exclure" indique-t-il. La création musicale et la production seront donc freinées par ce confinement car "les artistes ne peuvent pas s'exprimer. Les maisons de disques vont changer leurs plans sur certains artistes." confirme-t-il.