Jazz Radio : un concert avec Ibrahim Maalouf à Genève

Rappelons que Jazz Radio (qui appartient au groupe lyonnais Espace Group) diffuse également ses programmes en Suisse Romande en DAB+. Les auditrices et auditeurs suisses de JAZZ Radio peuvent donc gagner leurs invitations en écoutant la station toute la journée.

Jazz Radio diffuse ses programmes dans 52 villes en FM (Lyon, Marseille, Dijon...), et 35 villes en DAB+ (Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes...). La station propose également 32 webradios thématisées à écouter sur son application et son site, et totalise chaque mois, plus de 3 millions de sessions actives monde.