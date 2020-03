Jay Towers (WNIC) se démarque avec Brandy Jingles

"Cela fait 30 ans que je suis dans le métier et j’ai déjà collaboré avec quasi toutes ces fantastiques sociétés d’imaging, mais le raffinement atteint par Brandy est pour moi du jamais vu. À partir de chaque jingle de base, on a produit un tapis et des shotguns super efficaces avec une valorisation accrocheuse du nom de l’émission et de la station" a indiqué Jay Towers, animateur de la matinale sur WNIC Détroit. Pour Diederik Decraene, managing director de Brandy : Nous sommes particulièrement fiers d'avoir réussi à surprendre une personnalité de la radio aussi expérimentée que Jay. Il sait exactement ce qu'il veut faire en terme d’habillage. Et c’est ainsi que Brandy atteint le sommet de son art. Le résultat donne de superbes jingles avec lesquels on peut faire de la radio percutante".